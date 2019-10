Die Schweizerin feierte im Vorjahr ihren bereits vierten Triumph in Serie und stellte wie der zum zweiten Mal in Folge erfolgreiche Lange einen neuen Streckenrekord auf. Die Bestmarken von 8:26:16 bzw. 7:52:39 Stunden waren durch ideale Windverhältnisse auf der Radstrecke begünstigt worden. Der Start mit dem 3,8 km Schwimmen erfolgt am Samstag um 18.15 Uhr (MESZ). Danach folgen 180 km mit dem Rad und 42 km Laufen.