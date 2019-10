„Krone“: Du warst vor dem Abschluss-Training noch nie im Happel-Stadion, Wien kennst duaber bereits ziemlich gut.

Weissman: Ja, ich fahre mit meiner Frau Eden einmal pro Woche nach Wien, um in einem Supermarkt koschere Lebensmittel einzukaufen. Produkte, wie ich sie aus Israel gewohnt bin. Dann schauen wir noch in unserem Stammlokal vorbei. Es fühlt sich für uns jedes Mal wie zu Hause an.