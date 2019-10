Noch ist nicht gänzlich klar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Jedenfalls wurden Mittwoch gegen 20.30 Uhr fünf Feuerwehren zu einem Brand in Oberwieting in der Gemeinde Klein St. Paul alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand.