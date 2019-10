Aufgrund einer defekten Gastherme kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zu einem Gasaustritt in einem Mehrparteienhaus in Neustift im Stubai. Dabei erlitten eine 48-jährige türkische und eine 54-jährige mongolische Staatsbürgerin eine Gasvergiftung. Sie wurden ins Krankenhaus Hall gebracht.