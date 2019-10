Stunden nach der Wahnsinnstat von Halle kommen langsam die möglichen Motive jenes Mannes zum Vorschein, der möglicherweise vorhatte, in einer Synagoge ein Blutbad anzurichten. Denn Stephan B. (27) streamte den Mord an zwei Menschen sowie seinen erfolglosen Versuch, in eine Synagoge zu gelangen, live im Internet. Zuvor ließ der mutmaßliche Täter aber noch via Video Einblicke in seine Geisteswelt zu, schimpfte auf „Juden und Kanaken“. In Halle steht man angesichts des Hassverbrechens unter Schock. Denn auch wenn die Tür zur Synagoge Stephan B. von einem Massaker abhielt - zwei Menschen sind tot ...