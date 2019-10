Erfolgreiche Fahndung

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten Polizisten der Polizeiinspektion Sandl den Mietwagen beim Kreisverkehr Schlag anhalten. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Tscheche (42) keinen Führerschein besitzt. Im Fahrzeug wurden in Tschechien gestohlene Kennzeichentafeln sowie Klemmsäckchen mit Suchtmittelanhaftungen und gebrauchte Spritzen gefunden.



Geständnis

Der 42-Jährige und seine 27-jährige Begleiterin gestanden den Suchtmittelkonsum in Tschechien. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt, der Mietwagen an die Verleihfirma übergeben. Es folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Linz.