Etliche Zeugenbefragungen standen im Prozess um ein illegales, weststeirisches Pyramidenspiel am Mittwoch in Graz am Programm. Tausende Euro investierten sie in den Schenkkreis, für die meisten hieß es aber: „Außer Spesen nix gewesen.“ „Ich wurde nicht betrogen“, meinte eine Dame, obwohl sie 10.000 Euro los ist.