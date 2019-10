Für Haas geht es nun kommende Woche in Luxemburg weiter. Danach steht noch ein 60.000-Dollar-Turnier in Szekesfehervar (HUN) auf dem Programm. Danach erfolgt ein dreieinhalbwöchiger Aufbau, ein Turnier in Dubai Anfang Dezember und dann die direkte Anreise von dort nach Australien. 2020 stehen dann verstärkt Versuche in der Qualifikation von größeren WTA-Turnieren auf dem Programm.