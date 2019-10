Schüsse aus nächster Nähe abgegeben

Wie bereits ausführlich berichtet, war der 25-Jährige am Sonntag in den frühen Morgenstunden zum Elternhaus seiner Ex-Freundin Nadine H. gefahren. Nachdem ihr Vater (59) die Tür geöffnet hatte erschoss er diesen. Danach richtete er die Pistole gegen Nadines Mutter (51) und ihren Bruder (25). Zuletzt tötete er die 19-Jährige und Florian J., die zusammen in der Einliegerwohnung schliefen. Alle Schüsse waren aus nächster Nähe abgegeben worden.