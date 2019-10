„Wir fordern in unserer Petition, dass die Versorgungslage bundesweit besser wird. Die Politik muss auch klinische Psychologen in die Kassenverträge lassen“, sagt Anton-Rupert Laireiter, Salzburger Landesgruppenleiter des Verbandes. Lichtblick: „Die Salzburger Versorgung ist vergleichsweise gut. Das liegt auch an der Bezahlung. Ein Psychotherapeut bekommt rund 80 Euro in der Stunde. In Wien nur rund 55 Euro“, sagt Laireiter. „Es gab in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit. Salzburg ist österreichweit in der Vorreiterrolle“, kommentiert Landesvize Christian Stöckl.