Dienstag Abend gab’s nun beim Konzert von The Hoff in Innsbruck ein Wiedersehen. „Er hat bereits vor Tagen nachgefragt, ob wir eh dabei sein können“, so Hirschbichler, der mit Freundin Ricarda und ihrem Bruder Florian, der nach einem Sportunfall im Rollstuhl sitzt, anreiste. „David war rührend, er hat uns hinter die Bühne gebeten und Florian seine Glücksarmbänder geschenkt, um ihm Kraft zu geben.“ Mittwoch Morgen gab’s noch ein gemeinsames Frühstück, bei dem der Baywatch-Bademeister und Knight Rider versprach schon bald nach Saalbach zu kommen. Dass er dann schon im eigenen Bettchen schläft ist anzunehmen. So schwärmte er doch. „In dieser wunderbaren Bergkulisse fühle ich mich zu Hause.“