Trotz aller Bemühungen um den öffentlichen Verkehr kommt man auch um neue Straßen nicht herum. So auch in Zell am See: Dort gehen die Planungen der Entlastungsstraße für Schüttdorf in die finale Phase. Die Bewilligungsverfahren laufen auf Hochtouren und die Begutachtungsfrist endet am kommenden Montag.