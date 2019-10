Der „Kronen Zeitung“ waren solche Alltagserlebnisse von jeher wichtig, und in vielen Artikeln haben wir davon berichtet, dass unsere Leserinnen und Leser ein großes Herz haben. „Leser zeigen Herz“ heißt daher die neue Aktion, die wir mit dem heutigen Sonntag starten und die uns ein Jahr begleiten wird. Wir suchen zwischen Neusiedler See und Bodensee die kleinen Taten mit großer Wirkung. Senden Sie uns am besten per E-Mail oder auch über den Postweg Ihre Geschichte, wie Ihnen selbst oder einem Angehörigen geholfen wurde. Schildern Sie die Begebenheit, nennen Sie bitte auf jeden Fall Name und Kontaktdaten (Telefonnummer nicht vergessen!) der Person, die in einem konkreten Fall Herz gezeigt hat. Alle Kontaktinfos zum Mitmachen sowie die Teilnahmebedingungen können Sie unten nachlesen.