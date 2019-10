Gauff, die eigentlich in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden war und als Lucker Loser in das Hauptfeld rutschte, wird damit ausgerechnet in Linz erstmals in die Top 100 vorstoßen. Ein Meilenstein, der der von vielen als kommenden Superstar erwarteten Gauff wohl immer in Erinnerung bleiben wird.