Baubeginn bereits 2021

Spätestens 2021 soll das Projekt in Angriff genommen werden und ein Jahr später fertig gestellt sein. „Wir werden aber noch einmal das Gespräch mit der Roithamer Politik suchen. Wenn sich die Gemeinde weigert, zu zahlen, werden wir das Projekt vorfinanzieren und dann das Schiedsgericht in Wien einschalten“ , halten die ÖBB an dem Vorhaben fest.