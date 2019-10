Auf solche „Kundschaft“ pfeift man gerne: Sechs- oder siebenmal haben Einbrecher bereits das Wohlfühlhotel „Goiserer Mühle“ in Bad Goisern in Oberösterreich, zuletzt Ende Juni, heimgesucht. In der Nacht auf Dienstag kamen schon wieder Gauner - doch diesmal wartete Wachhund „Coco“ auf die Ganoven, schlug sie in die Flucht.