Look me in the eyes

Die Augen werden dieses Jahr gerne stark betont. Dunkel geschminkte Klassiker wie Smokey Eyes oder Cat Eyes sind für den Herbst die Top-Favoriten. Ein schwarzer Lidstrich oder eine mit Kajal betonte Wasserlinie am oberen und unteren Wimpernrand machen den Look perfekt für kühlere Tage und dunklere Farben in der Kleidung.