„Maßnahmen sind absichtlich so koordiniert“

In die gleiche Kerbe schlägt der Obmann der WK-Bezirksstelle Innsbruck-Stadt, Karl Ischia: „Allein heuer gibt es in der Stadt 60 Baustellen. Das Problem dabei ist aber nicht unbedingt die Anzahl, sondern vielmehr sind es die ungünstige Planung der Baustellen-Abfolge und die Regelung der Umleitungen, die für zusätzliches Chaos und Verwirrung sorgen. Auch wenn es die zuständige Stadträtin Uschi Schwarzl anders darstellt, drängt sich der Eindruck auf, die Maßnahmen sind absichtlich so koordiniert, um den Verkehr immer weiter einzuschränken und letztlich aus der Stadt zu drängen. Diese Rechnung wird aber nicht aufgehen!“