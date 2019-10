Kommunale Grünflächen in bunt blühende Blumeninseln verwandeln

Die Oberländer Gemeinden Roppen, Haiming, Silz, Mötz, Stams, Mieming und Obsteig „sumsen“ nicht darüber, sondern schlossen sich dem Initiativprogramm „Das Inntal summt“ an. Das vom Regionalmanagement begleitete Leader-Projekt hatte zum Ziel, kommunale Grünflächen in bunt blühende Blumeninseln zu verwandeln.