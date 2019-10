Der ARBÖ gibt Autofahrern zu bedenken: „Verzögerungen im Straßenverkehr gilt es auf der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel einzuplanen.“ Außerdem gilt rund um die Stadthalle die generelle Kurzparkzone. „Parken Sie Ihr Fahrzeug in der Märzparkgarage, der Stadthallengarage oder in den Lugner-City-Garagen“, so Verkehrsexperte Jürgen Fraberger.