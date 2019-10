Der tödliche Anschlag vor einer Synagoge in der deutschen Stadt Halle am Mittwoch ist von mindestens zwei Tätern in Tarnkleidung verübt worden. Einer der Täter dürfte bereits verhaftet worden sein. Die Vorgehensweise und die Ausrüstung der Angreifer lässt auf einen länger geplanten Terrorakt just am Tag des jüdischen Jom-Kippur-Feiertags schließen. Nach und nach treffen Bilder und Videos von der Ausnahmesituation in Halle ein. In einem Video (siehe Posting unten) sieht man einen der Täter aus seinem Fluchtfahrzeug steigen und auf Passanten schießen.