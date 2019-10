Besseres Mittendrin-Gefühl durch Raumklang

Ist das Profil aufs Headset geladen, geht es los mit dem virtuellen Raumklang. Den sollte man sich allerdings weniger als aus klar definierten Richtungen kommend vorstellen, sondern eher, wie es der Name sagt, räumlich - also von allen Seiten kommend. Das hilft etwa beim Videokonsum oder beim Spielen dem Mittendrin-Gefühl auf die Sprünge. Flotte Online-Shooter, in denen man Gegner genau orten will, würden wir aber eher ohne SXFI-Headset spielen.