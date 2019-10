Im Juni hatten Dietmar G. und seine Frau last minute eine 10-tägige Mauritius-Reise um 3100 Euro gebucht. „Wenige Stunden nach der Buchung teilte das Reisebüro mit, dass der Urlaub nur gegen einen Aufpreis von 170 Euro fixiert werden kann“, so der Niederösterreicher. Er war damit einverstanden und zahlte 820 Euro an. Fünf Tage später stornierte der Reiseveranstalter die Buchung. Man berief sich auf einen sogenannten Erklärungsirrtum - also darauf, dass versehentlich ein zu günstiger Preis verlangt wurde. Dieser hätte, so die Firma, den Kunden auffallen müssen, man trete deshalb vom Vertrag zurück. Für 5200 Euro könne die Reise aber gebucht werden. „Für uns klang der ursprüngliche Preis nicht unrealistisch“, so Herr G. verärgert, der dann vergeblich auf die Rückerstattung der Anzahlung wartete.