Jetzt ist es fix: Für Philippa Strache ist der Weg ins Parlament frei. Die Ehefrau des zurückgetretenen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache kann über die Wiener Landesliste in den Nationalrat einziehen - falls sie nicht von sich aus verzichtet. Das hat die Landeswahlbehörde am Mittwochnachmittag entschieden. Allerdings teilten die Freiheitlichen kurz darauf mit, dass Strache die Aufnahme in den FPÖ-Klub verwehrt bleibe. Damit könnte sie „wilde“ Abgeordnete werden.