Bloggerin lebt seit über drei Jahren ohne Plastik

Deswegen heißt es für sie nun Seife statt Shampoo in Plastikverpackung, Zahnbürsten aus Bambus, Dusche statt WC-Papier Menstruations-Tasse statt Binden oder Tampons. Mittlerweile hat sich Schmidt an das plastifreie Leben gewöhnt und ist stolz darauf. Seit einigen Jahren machen auch immer mehr Verpackungsfreie Geschäfte auf oder bieten das Einfüllen von Lebensmittel in mitgebrachte Behälter an. Durch ihr Wastless-Leben fühlt sich die 33-Jährige heute viel leichter. „Ich lebe bewusster“, erzählt sie in ihrem Blog. Dazu möchte sie auch ihre Follower bewegen, denn das müllfreie Leben tut nicht nur der Umwelt, sondern auch den Menschen gut.