Wie Staatsmedien berichteten, war das ursprüngliche Kontingent von 3.500 Eintrittskarten bereits in weniger als einer Stunde verkauft. Zu den ersten Frauen, die an eines der heißbegehrten Tickets kam, zählte die Sportjournalistin Raha Poorbachsch. „Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich nach all den Jahren, die ich in diesem Feld arbeite und die Spiele immer im Fernsehen verfolgt habe, nun endlich alles persönlich erleben kann“, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.