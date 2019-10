Nach einem Streit nahm der 34 Jahre alte Klagenfurter unbefungt das Fahrzeug seiner Lebensgefährtin in Gebrauch. Gegen 3.30 Uhr fuhr er mit dem Auto in unbekannte Richtung davon. Kurz vor 7 Uhr passierte dann der Unfall: In Faning, Gemeinde Moosburg, donnerte er mit dem Auto über eine Böschung. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann alkohoisiert.