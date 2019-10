„Damit unsere Landsleute sicher nach Hause kommen“ spricht sich die FPÖ Niederösterreich dafür aus, das sogenannte Heimwegtelefon landesweit einzuführen. Das System habe sich in Graz bewährt, sagte Landes- und Klubobmann Udo Landbauer am Mittwoch. In Wiener Neustadt wird die „Begleitung“ durch geschulte Gesprächspartner ebenfalls bereits getestet.