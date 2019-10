„Nadine und ich kannten einander schon seit Langem - vom Sehen“, erzählt der 24-jährige, der nicht will, dass sein Name genannt wird. Anfang September sei er in einem Lokal mit ihr ins Gespräch gekommen, „wir tauschten unsere Handynummern aus, schrieben einander in der Folge WhatsApp-Nachrichten“. Die 19-Jährige erzählte dabei, dass sie „gerade eine Beziehung beendet habe“: „Bei mir war das genauso. Wir hatten also eine ähnliche Vorgeschichte.“