Wegen Fotos von einer Freundin auf dem Handy, die gelöscht werden sollten, gerieten am Dienstag ein 16-jähriger Einheimischer und ein 17-jähriger Jugendlicher auf dem Spielplatz im Hans-Lechner-Park in Salzburg-Schallmoos in einen heftigen Streit. Der Jüngere zückte schließlich sogar ein Messer.