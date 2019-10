Nächste Schwelle kommt 2020

In der Nacht auf Freitag werden die Platten nun entfernt - vier Wochen früher als geplant. Für die Abbauarbeiten werden bis zu drei Fahrspuren gesperrt. Ein Revival feiert der kleine Bruder des Fly-overs im Frühjahr 2020, dann kommt er auf der gegenüberliegenden Seite zum Einsatz. Bis dahin will die Autobahngesellschaft evaluieren, was verbessert werden kann.