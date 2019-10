Großer Drang trotz leerer Harnblase

Die Misere kündigt sich mit Ziehen und Brennen beim Wasserlassen an. Außerdem hat man das Gefühl, ständig „zu müssen“, obwohl die Blase eigentlich schon leer ist. Schmerzen treten mitunter ebenso auf. In vielen Fällen beginnen die Beschwerden, wenn gerade keine ärztliche Unterstützung zur Hand ist. Hier heißt es dann, rasch selbst aktiv zu werden: Urologen sind sich nämlich einig, dass Frauen nicht immer gleich zu Antibiotika greifen müssen. Unkomplizierte Harnwegsinfekte kann man oft durchaus mit schmerzstillenden und entzündungshemmenden Medikamenten, viel Flüssigkeitsaufnahme und Pflanzenkraft in den Griff bekommen.