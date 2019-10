Wie schon bei Coupé und Cabriolet gilt auch hier: Der Viertürer bietet mehr Platz und kostet ein paar Tausender weniger - wenngleich das in dieser Preisregion nicht wirklich ins Gewicht fällt, wir bewegen uns weit jenseits von 200.000 Euro (Preise für Österreich wurden noch nicht bekannt gegeben). Ansprechen soll das Gran Coupé all diejenigen, die einen M8 wollen, denen die Zweitürer aber zu unpraktisch sind. Gehen die Vorhersagen der BMW-Experten auf, dürften das auch beim M-Modell rund 50 Prozent aller Käufer sein. Über einen noch praktischeren Shooting Brake dagegen denkt man in München derzeit angeblich nicht nach.