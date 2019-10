Schon der Mai 2019 hatte bei krone.at für ein gewaltiges Plus an Zugriffen gesorgt. Mit rund 44,3 Millionen Besuchen (Visits) und 7,1 Millionen Unique Clients (erreichte Endgeräte) rangierte die Online-Ausgabe der „Krone“ mit Abstand vor vergleichbaren Angeboten (Einzelangebote von Tagezeitungen laut ÖWA Basic). Auch im Juni, Juli und im August lag krone.at - in beiden Kategorien - deutlich vor der Online-Ausgabe des „Standard“, die von ÖWA Basic jeweils auf Platz zwei gereiht wurde. Zuletzt bescherte uns auch die ÖWA Plus, die Daten über Unique User - also reale Personen, die auf ein Angebot zugreifen - erhebt, ein neues Rekordergebnis. Rund 2,8 Millionen Menschen lesen demnach regelmäßig krone.at.