Auszeichnung mit 826.000 Euro dotiert

Am Montag war der Medizin-Nobelpreis bekannt gegeben worden, am Dienstag der Physik-Nobelpreis. Am Donnerstag werden die Literatur-Nobelpreisträger für 2018 und 2019 verkündet, am Freitag folgt der Friedensnobelpreis. Den Abschluss bildet am kommenden Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften. Der Preis ist wie im Vorjahr mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 826.000 Euro) dotiert, übergeben wird er wie immer am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.