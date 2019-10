In einem arbeitsintensiven Duell mit dem Spanier Pablo Carreno Busta hat Dominic Thiem am Mittwoch die erste Hürde beim Tennis-Masters-1000-Turnier in Shanghai genommen. Drei Tage nach seinem Triumph in Peking ging der Niederösterreicher nach 107 Minuten mit einem 7:6(3)-6:3-Sieg vom Platz und bekommt es nun am Donnerstag im Achtelfinale mit dem Georgier Nikoloz Basilashvili zu tun.