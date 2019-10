Kurdenmiliz für Türkei eine Terrororganisation

Die Kurdenmiliz YPG kontrolliert ein großes Gebiet an der Grenze zur Türkei. Die Regierung in Ankara sieht in der Miliz eine Terrororganisation. Die YPG ist zugleich ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen den IS in Syrien, die USA zogen jedoch ihre Truppen aus dem betroffenen Grenzgebiet ab. US-Präsident Donald Trump wurde für seine Entscheidung, „Verbündete verraten“ zu haben, auch von zahlreichen Parteifreunden bei den Republikanern kritisiert. Daraufhin setzte Trump einen mehr als bizarren Tweet ab, in welchem er davon spricht, dass im Falle einer „Überschreitung von Grenzen“ die türkische Wirtschaft „zerstört“ werde.