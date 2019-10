„Meine Art, mich an den Protesten zu beteiligen“

„Ich weiß, was mein Auftritt im Stream bedeutet. Es kann mir viel Ärger einbringen, auch für meine persönliche Sicherheit. Aber ich empfinde es als meine Pflicht, mich zu der Angelegenheit zu äußern“, sagte „Blitzchung“ gegenüber dem E-Sport-Portal „Inven“. Sein Aufruf im Stream sei seine Art gewesen, sich an den Protesten in Hongkong zu beteiligen. Er hoffe, dass diese dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen, so der Gamer.