In Ecuador gibt es Eis aus Meerschweinchen

María del Carmen Pilapañas besitzt eine Imbissbude in Quito, Ecuador. Neben Pommes und Gegrilltem ist dort vor allem Eis sehr beliebt. Um ihre Kunden bei Laune zu halten, lässt sich die Südamerikanerin gerne etwas Neues einfallen und mit ihrer letzten Idee, hat sie direkt in die Geschmacksnerven ihrer Gäste getroffen. Meerschweinchen-Eis. Was in unseren Breitengraden wohl eher für Würgereize sorgen würde, sorgt dort dafür, dass den Menschen das Wasser im Mund zusammenläuft.