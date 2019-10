Wiener Kaffeehäuser laden zu Kriminacht

Dror Mishani wird seinen Thriller „Drei“, der in seiner Heimat Israel zu einem Mega-Bestseller geworden ist, um 19.30 Uhr, im Café Schwarzenberg vorstellen. Der Roman dreht sich um ein Verbrechen in drei Teilen mit drei weiblichen Hauptfiguren und drei unterschiedlichen Leseerfahrungen. Das Buch beginnt harmlos mit einer alleinerziehenden Mutter in Tel Aviv, die nach ihrer Trennung nach einem neuen Partner im Internet sucht und baut sich langsam zu einem atemberaubenden Finale auf. Die Macher der TV-Serie „Homeland“ haben sich schon vorab die Filmrechte gesichert. Der griechische Krimi-Doyen Petros Markaris hat den neuesten Fall „Drei Grazien“ seines beliebten Athener Kommissars Kostas Charitos im Gepäck, bei dem sich alles um den brutalen Mord an einem Athener Uni-Professor dreht und wird aus diesem gemeinsam mit Mishani im Café Schwarzenberg lesen. Den deutschen Part wird Michael Schottenberg lesen. Deutschlands Krimi-Shootingstar Melanie Raabe wird mit ihrem neuen Bestseller und dritten Roman „Der Schatten“ nach Wien anreisen. Bereits ihr Debüt, der international gefeierte Mystery-Thriller „Die Falle“ (2015), wurde in mehr als 20 Ländern veröffentlicht. „Der Schatten“ ist ein wasserdicht konstruierter Psycho-Thriller, mit dem Wiener Prater als Schauplatz. Sie wird, um 20.00 Uhr, im Café Hawelka für unheimliche Momente sorgen. Die irische Bloggerin und gefeierte Autorin Lisa McInerney wird mit ihrem zweiten Roman „Blutwunder“, der 2018 mit dem Encore Preis ausgezeichnet wurde, um 19.00 Uhr, in der Wiener Hauptbücherei gastieren.