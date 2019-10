Er wird sich die Frage stellen müssen: Welcher Partner ist so verlässlich und welche Koalition so stabil, dass dieses Mal eine volle Legislaturperiode regiert werden kann? Nach dem Scheitern von Rot-Schwarz 2017 und Türkis-Blau in diesem Jahr wäre die Schmach eines weiteren Koalitionskrachs groß. Und für drei gescheiterte Koalitionen möchte der als machtbewusst geltende Kurz wohl kaum in die Geschichtsbücher eingehen.