Kunst-Unikate zum Schnäppchenpreis in Wien

Der Kunstsupermarkt ist eines der größten Events für zeitgenössische Kunst in Österreich und lockt jedes Jahr vor Weihnachten und noch im Jänner in der Wiener Mariahilfer Straße mehr als 35.000 Besucher an. Die Präsentation der Kunstwerke von jungen Studierenden bis zu etablierten Kunstschaffenden und Professoren erfolgt zum einen in einer dynamischen, flächendeckenden Schau an den Wänden; zum anderen in überschaubaren speziell gefertigten Künstlerkisten. So kann sich der Kunde seine Favoriten an den Wänden aussuchen oder seine Auswahl an den Kisten treffen - und sich sein Bild sofort vom Kunstsupermarkt-Team rahmen lassen und mit nach Hause nehmen.