„Miss Vienna“ startet als Sängerin durch

Nun hat die stolze „Miss Vienna“ seither schon viele weitere Projekte gestartet und ihren aktuellsten Traum endlich auch erfüllt: Sie produzierte ihren ersten Song. „One and one makes two“ heißt die erste Single der motivierten Beatrice Körmer. Gemeinsam mit Klaus Biedermann, dem ehemaligen Produzenten von DJ Ötzi, hat sie an dem Lied gefeilt und wie wir wissen, macht Bea keine halben Sachen - deshalb sind bereits drei neue Nummern in Planung. Kürzlich feierte sie im Kreise geladener Gäste und VIPs ihren Geburtstag im Penthouse am Graben, wo sie mit Partner Heimo Turin alles in eine Trachtenwelt verwandelte. Im Zuge dessen präsentierte sie vor Ort exklusiv ihre neue Single. City4U war natürlich auch dabei und hat die ersten Aufnahmen: