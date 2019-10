Unbekannte Täter brachen nachts zum 9. Oktober in zwei Lokale in der Bahnhofstraße in Traun ein. Bei einer Bäckerei zwängten sie die Eingangstüre sowie zwei Innentüren zum Lagerraum sowie zum Mitarbeiterumkleideraum auf, wo sie zwölf Mitarbeiterspinde gewaltsam öffneten. Sie stahlen den Inhalt von mehreren Kellnerbrieftaschen.