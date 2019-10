Oldtimer-Versteigerung in Villach am Samstag

Stolze 270 Motorräder - darunter Oldtimer, wie eine restaurierte Puch 250 SGS, die 1957 vom Produktionsband lief, sollen am Samstag (ab 9 Uhr) bei einer Versteigerung unter den Hammer kommen. „Der Ausrufpreis liegt bei 1000 Euro, ich hoffe aber 6000 bis 7000 Euro dafür zu erhalten“, so Taferner. Für die Versteigerung - alle 1,5 Minuten soll ein Fahrzeug den Besitzer wechseln - hat Taferner extra die Eingangshalle seines Museums, in dem am Samstag anstatt edler Oldtimer bis zu 500 Personen Platz finden sollen, ausgeräumt.