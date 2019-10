Knapp zwei Jahre ist es her, dass C&A das stadtbekannte Haus am Neuen Platz 13, gegenüber dem Lindwurm, verlassen hat. Gerüchte über mögliche Nachmieter gab es seither zuhauf. Jetzt wurde ein Deal fixiert: Es ist die Supermarktkette MPreis, die zwei neue Standorte in Klagenfurt geplant hat. Die Verträge für das Haus am Neuen Platz sind bereits unter Dach und Fach. Geplant ist ein Lebensmittelmarkt inklusive Bistro.