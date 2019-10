Der Marktwert schnellte in die Höhe, Tennisstar Dominic Thiem, der die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatgemeinde Lichtenwörth erhält, erobert das Reich der Mitte. Beim 1000er-Turnier in Schanghai erlebt der 26-Jährige einen neuen Höhepunkt der Begeisterungswelle um seine Person. Kreischende Fans vor dem Hotel, nach Trainings wird er innerhalb von Sekunden von Hunderten Leuten belagert, Securitys sind im Dauereinsatz. „Auch bei den US Open ist extrem viel los, natürlich auch in Roland Garros oder in Österreich“, erklärt die Nummer fünf der Welt, „aber was sich hier abspielt, kann man kaum in Worte fassen. Einfach irre!“