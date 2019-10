Rund eine Milliarde Euro - so viel hatte die Stadt Wien für den U2/U5-Ausbau noch zum Baubeginn im Oktober 2018 euphorisch veranschlagt. Dann folgten erste Hiobsbotschaften: Die Angebote der Baufirmen seien „inakzeptabel“ - sprich, zu teuer. Also Neuausschreibung und Verzögerung. Nun wurde zudem bekannt, dass auch die Kosten in die Höhe schnellen dürften. Um rund 200 Millionen Euro - vorerst.