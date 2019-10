Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es Dienstagmittag in Klagenfurt. Bei Abbrucharbeiten einer Lagerhalle in der Manhartstraße stürzte plötzlich eine Mauer ein und begrub einen Arbeiter vor den Augen seiner Kollegen unter Schuttmassen. Trotz eines raschen Rettungseinsatzes kam für den 40-jährigen Feldkirchner jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unglücksstelle