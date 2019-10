5G-Technologie für Fortschritte in der Medizin

Technologiereferentin Gaby Schaunig: „Die Technologie dient dazu, das Leben der Menschen besser zu machen.“ 5G soll vor allem in der Medizin Fortschritte bringen, Flug- und Bodenroboter erkunden mittels Schwarmintelligenz in Eigenregie Katastrophengebiete, Industriemaschinen arbeiten autonom, Mülltonnen schreien von selbst auf, wann sie zu entleeren sind.